Губернатор назвал минимальными последствия взрывов на складе под Ачинском

Глава Красноярского края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что последствия для населённых пунктов, пострадавших от взрывов на военном складе в Ачинском районе, минимальны.

«По предварительным оценкам, масштабы, последствия этого… минимальны. Непосредственно в посёлке Каменка, который находится вблизи арсенала, во многих домах выбиты окна, пострадали двери, есть, по предварительной оценке сверху, с вертолёта, несколько сгоревших очень небольших деревянных домов. Говорить о серьёзных масштабных разрушениях у нас нельзя», — приводит РИА Новости слова Усса.

Он отметил, что представители власти оценят размер ущерба после работы сапёров.

Ранее сообщалось, что пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован.

В Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор.