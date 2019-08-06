В Минобороны назвали предварительную причину ЧП на складе под Ачинском

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Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор. Об этом заявил замглавы Министерства обороны России Дмитрий Булгаков.

«Причина предварительная — это человеческий фактор», — цитирует РИА Новости Булгакова.

Как отметил военный, «точнее скажут следственные органы». По его словам, арсенал подлежит расформированию.

Ранее Булгаков заявил, что детонация зарядов на складе прекратилась

5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, после чего последовали взрывы.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести

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