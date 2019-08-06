Число пострадавших при ЧП под Ачинском возросло до 12

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Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае выросло до 12. Об этом информирует ТАСС. Отмечается, что двенадцатый пострадавший в результате ЧП доставлен в центральную районную больницу.

«К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение — нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно», — сказали в больнице.

Как уточняется, всего госпитализированы шесть пострадавших: двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, ещё четверо находятся в Ачинской ЦРБ. 

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил предоставить адресную материальную помощь пострадавшим в результате ЧП. 

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