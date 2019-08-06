Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском выросло до десяти
«Госпитализированы четыре человека... Ещё шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались десять человек», — сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек.
5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.
Для ликвидации возгорания в район инцидента направили два пожарных поезда.