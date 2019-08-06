Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском выросло до десяти

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Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военном складе вблизи Ачинска в Красноярском крае, всего десять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Госпитализированы четыре человека... Ещё шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались десять человек», — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек.

5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.

Для ликвидации возгорания в район инцидента направили два пожарных поезда. 

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