В Красноярском крае поручили оказать помощь пострадавшим после взрывов

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил предоставить адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов на территории воинской части под Ачинском.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ачинска.

«Обеспечить необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая обеспечение питания и медицинской помощи», — приводит пресс-служба поручения главы региона.

Ранее на территории Ачинского района Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами. В регионе подготовили пункты временного размещения на 16,5 тыс. человек.

По последним данным, в результате ЧП на складе под Ачинском пострадали девять человек.