В Красноярском крае поручили оказать помощь пострадавшим после взрывов
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ачинска.
«Обеспечить необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая обеспечение питания и медицинской помощи», — приводит пресс-служба поручения главы региона.
Ранее на территории Ачинского района Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами. В регионе подготовили пункты временного размещения на 16,5 тыс. человек.
По последним данным, в результате ЧП на складе под Ачинском пострадали девять человек.