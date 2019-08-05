В Ачинском районе введён режим ЧС

На территории Ачинского района Красноярского края введён режим ЧС после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщили в районной администрации.

«Решением комиссии на территории Ачинского района введён режим ЧС», — заявили представители администрации.

Как отмечается, в настоящее время принимаются меры по временному размещению жителей Ключинского и Горного сельсоветов.

Ранее стало известно, что в Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14».

Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.