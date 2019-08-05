В Ачинском районе введён режим ЧС
- Reuters
«Решением комиссии на территории Ачинского района введён режим ЧС», — заявили представители администрации.
Как отмечается, в настоящее время принимаются меры по временному размещению жителей Ключинского и Горного сельсоветов.
Ранее стало известно, что в Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14».
Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.