В Ачинском районе введён режим ЧС

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На территории Ачинского района Красноярского края введён режим ЧС после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами. Об этом сообщили в районной администрации.
В Ачинском районе введён режим ЧС
  • Reuters

«Решением комиссии на территории Ачинского района введён режим ЧС», — заявили представители администрации.

Как отмечается, в настоящее время принимаются меры по временному размещению жителей Ключинского и Горного сельсоветов.

Ранее стало известно, что в Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14».

Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

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