В Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14»

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Специальные роботы «Уран-14» будут переброшены в Красноярский край для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе.
В Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Как сообщили в Министерстве обороны, военные перебросят в район ЧП два многофункциональных робота.

Также для наблюдения за обстановкой в регион доставлены беспилотники.

Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.

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