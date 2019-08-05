В Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14»

Специальные роботы «Уран-14» будут переброшены в Красноярский край для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Как сообщили в Министерстве обороны, военные перебросят в район ЧП два многофункциональных робота.

Также для наблюдения за обстановкой в регион доставлены беспилотники.

Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП.

По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.