В Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
Как сообщили в Министерстве обороны, военные перебросят в район ЧП два многофункциональных робота.
Также для наблюдения за обстановкой в регион доставлены беспилотники.
Возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП.
По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек.