В ЦВО сообщили детали ЧП на складе в Красноярском крае
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«Пятого августа около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам», — заявили в пресс-службе ЦВО.
Отмечается, что была проведена эвакуация личного состава склада. Штатные дежурные расчёты приняли меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности на месте ЧП, передаёт РИА Новости.
В пресс-службе добавили, что проводится локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники.
Ранее в районе деревни Каменка Ачинского района на территории воинской части произошли взрывы.
В результате ЧП два человека были госпитализированы.
Власти Ачинска призвали жителей исключить поездки в сторону воинской части.