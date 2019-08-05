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В ЦВО сообщили детали ЧП на складе в Красноярском крае

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В Центральном военном округе России сообщили, что на территории одного из складов округа в Красноярском крае произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
В ЦВО сообщили детали ЧП на складе в Красноярском крае
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«Пятого августа около 13.00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам», — заявили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что была проведена эвакуация личного состава склада. Штатные дежурные расчёты приняли меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности на месте ЧП, передаёт РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что проводится локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники. 

Ранее в районе деревни Каменка Ачинского района на территории воинской части произошли взрывы.

В результате ЧП два человека были госпитализированы.

Власти Ачинска призвали жителей исключить поездки в сторону воинской части. 

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