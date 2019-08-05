Власти Ачинска призвали жителей не ездить к месту взрывов
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Соответствующее обращение опубликовано на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.
В сообщении говорится, что взрывы снарядов слышны в районе воинской части 74008.
К месту происшествия выехала оперативная группа во главе с мэром города Илаем Ахметовым.
«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта», — говорится в сообщении.
Ранее на территории воинской части в Красноярском крае произошёл взрыв. По данным представителей местной больницы, пострадали два человека.