ПУТИН: ВЫХОД США ПОД НАДУМАННЫМ ПРЕДЛОГОМ ИЗ ДРСМД СЕРЬЁЗНО ОСЛОЖНИЛ СИТУАЦИЮ В МИРЕ

Власти Ачинска призвали жителей не ездить к месту взрывов

Короткая ссылка
Администрация города Ачинска в Красноярском крае призвала жителей сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части в деревне Каменка, где слышны взрывы снарядов.
Власти Ачинска призвали жителей не ездить к месту взрывов
  • © vk.com

Соответствующее обращение опубликовано на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

В сообщении говорится, что взрывы снарядов слышны в районе воинской части 74008.

К месту происшествия выехала оперативная группа во главе с мэром города Илаем Ахметовым.

«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта», — говорится в сообщении.

Ранее на территории воинской части в Красноярском крае произошёл взрыв. По данным представителей местной больницы, пострадали два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить