Власти Ачинска призвали жителей не ездить к месту взрывов

Администрация города Ачинска в Красноярском крае призвала жителей сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части в деревне Каменка, где слышны взрывы снарядов.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

В сообщении говорится, что взрывы снарядов слышны в районе воинской части 74008.

К месту происшествия выехала оперативная группа во главе с мэром города Илаем Ахметовым.

«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населённого пункта», — говорится в сообщении.

Ранее на территории воинской части в Красноярском крае произошёл взрыв. По данным представителей местной больницы, пострадали два человека.