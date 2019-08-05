Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском возросло до восьми

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Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до восьми. Об этом сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.
Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском возросло до восьми
  • РИА Новости

«Восемь человек: три госпитализированных, пять амбулаторных», — сказали агентству в медучреждении.

Ещё один поступивший является гражданским, отметили в больнице.

«Состояние средней тяжести, стабильный», — добавили медработники.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП на складе в Красноярском крае.

Как сообщили в Центральном военном округе России, возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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