Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском возросло до восьми

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до восьми. Об этом сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

«Восемь человек: три госпитализированных, пять амбулаторных», — сказали агентству в медучреждении.

Ещё один поступивший является гражданским, отметили в больнице.

«Состояние средней тяжести, стабильный», — добавили медработники.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП на складе в Красноярском крае.

Как сообщили в Центральном военном округе России, возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.