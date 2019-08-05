Число пострадавших при ЧП на складе под Ачинском возросло до восьми
- РИА Новости
«Восемь человек: три госпитализированных, пять амбулаторных», — сказали агентству в медучреждении.
Ещё один поступивший является гражданским, отметили в больнице.
«Состояние средней тяжести, стабильный», — добавили медработники.
Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП на складе в Красноярском крае.
Как сообщили в Центральном военном округе России, возгорание под Ачинском произошло на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.