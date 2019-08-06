На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов
- Reuters
«Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.
5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.
В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.