На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка в Красноярском крае прекратилась. При этом, по его словам, остаётся угроза подрыва отдельных боеприпасов.

«Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.

5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.

В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.