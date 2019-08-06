На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов

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RT
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка в Красноярском крае прекратилась. При этом, по его словам, остаётся угроза подрыва отдельных боеприпасов.
На складе под Ачинском прекратилась детонация пороховых зарядов
  • Reuters

«Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.

5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.

В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения. 

По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

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