Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.

Reuters

«Пожар… полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 (мск. — RT) детонация боеприпасов прекратилась», — приводит Интерфакс сообщение. Как отмечается, самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8 приступили к проливке территории склада. Ранее в Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор. 5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, затем последовали взрывы, пострадали 12 человек. Подробнее — в материале RT.