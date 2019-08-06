Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован
- Reuters
«Пожар… полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 (мск. — RT) детонация боеприпасов прекратилась», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8 приступили к проливке территории склада.
Ранее в Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор.
5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, затем последовали взрывы, пострадали 12 человек.
Подробнее — в материале RT.