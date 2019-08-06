Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

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Пожар на военном складе в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России.
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован
  • Reuters

«Пожар… полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет. После 05:00 (мск. — RT) детонация боеприпасов прекратилась», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8 приступили к проливке территории склада.

Ранее в Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор. 

5 августа на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, затем последовали взрывы, пострадали 12 человек

Подробнее — в материале RT.

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