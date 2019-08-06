«Не рекомендуется заходить за «красную линию»: на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратилась детонация зарядов

Предварительной причиной возгорания и последующих взрывов на территории военной части в селе Каменка Красноярского края назвали человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков. Он подчеркнул, что точку в этом вопросе поставят следователи и прокуратура. Между тем детонация пороховых зарядов на месте ЧП в Ачинском районе прекратилась. Как сообщил губернатор Александр Усс, в результате случившегося за медпомощью обратились 12 человек, ещё один местный житель числится пропавшим без вести.

Детонация пороховых зарядов на территории военной части в селе Каменка Красноярского края прекратилась. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков после того, как вместе с губернатором Александром Уссом, представителями МЧС и МВД облетел на вертолёте Ми-8 территорию пожара на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

«Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует Булгакова РИА Новости.

Представитель оборонного ведомства также назвал предварительную причину инцидента.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — подчеркнул замглавы Минобороны.

Несмотря на это, режим чрезвычайной ситуации сохраняется в городе Ачинске, а также Ачинском и Назаровском районах.

В свою очередь, мэр Ачинска Илай Ахметов на заседании оперативного штаба сообщил, что наблюдается «самопроизвольный возврат людей в город». В этой связи он выступил с предупреждением.

«Режим ЧС в Ачинске сохраняется, горожанам не рекомендуется заходить за так называемую красную линию — в зону возможного риска... Сейчас возможны провокации различных наглецов, прошу незамедлительно в таких случаях сообщать в органы внутренних дел и вызывать на место полицию!» — подчеркнул градоначальник.

В то же время губернатор Красноярского края поручил властям Ачинского района в оперативном порядке приступить к работе по оценке ущерба, который был нанесён жилью и имуществу жителей города, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Губернатор поручил обеспечить предоставление адресной материальной помощи пострадавшим гражданам», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Александр Усс дал поручение краевому главку МВД не допустить разгула мародёров в Ачинском районе. Возле места ЧП увеличивается группировка спасателей, которые будут организовывать поиск и эвакуацию населения в пункты временного размещения.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на краевое МЧС, в городе организовано 38 пунктов временного размещения людей, в которых находится почти 4 тыс. человек. При этом в Красноярск прибыло уже два электропоезда с эвакуированными из Ачинска.

Между тем со своей оценкой происходящего в Красноярском крае выступил и Роспотребнадзор. В надзорном органе организовали мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске после ЧП.

«Превышения гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, хлора, сероводорода, взвешенных веществ, паров ртути, паров свинца в атмосферном воздухе не зарегистрировано. Радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям», — поясняется в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12 пострадавших и один пропавший без вести

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошло в понедельник, 5 августа, примерно в 13:00 мск. После начавшегося пожара последовали взрывы на складах, где находится свыше 25 тыс. снарядов. Разлёт осколков от взрывов боеприпасов достигал 15 км. В целях безопасности жителей прилегающих к территории военного объекта населённых пунктов спасатели начали эвакуацию людей в радиусе 20 км от места ЧП. При этом личный состав воинской части в селе Каменка укрылся в бомбоубежище. Несмотря на принятые меры, пострадали свыше 10 человек.

К тушению пожара привлекли два пожарных поезда. Кроме того, Минобороны перебросило в регион два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14». Всего в ликвидации ЧП задействованы свыше 150 человек и 50 единиц техники.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что за медицинской помощью в общей сложности обратились 12 человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ещё один местный житель числится пропавшим без вести.

«Я хотел бы поблагодарить все службы — и военных, и МЧС, и городские власти — и прежде всего население за организованность и терпение, проявленные при проведении эвакуации. Этой ночью, конечно, было много напряжения — и на вокзале, и на трассах, и на улицах. Но тем не менее мы можем сказать, что эвакуация населения прошла успешно», — заявил Усс журналистам.