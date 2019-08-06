Власти сообщили о прекращении взрывов на складе под Ачинском

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Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска.

«Часа два назад ещё слышны были взрывы, сейчас уже нет. Взрывы прекратились», — сказал собеседник агентства.

5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.

По последним данным, в результате ЧП на складе под Ачинском пострадали деcять человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился предоставить адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов. 

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