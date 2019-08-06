Власти сообщили о прекращении взрывов на складе под Ачинском
«Часа два назад ещё слышны были взрывы, сейчас уже нет. Взрывы прекратились», — сказал собеседник агентства.
5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.
По последним данным, в результате ЧП на складе под Ачинском пострадали деcять человек.
Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился предоставить адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов.