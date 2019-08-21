Путин: погибшие в Белом море сотрудники выполняли важную задачу

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Президент России Владимир Путин заявил, что в результате трагедии, произошедшей 8 августа в Белом море, погибли российские специалисты, которые выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности России.
Путин: погибшие в Белом море сотрудники выполняли важную задачу
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

По его словам, трагедия, произошедшая в Белом море, связана с работой над перспективными системами вооружения, что российская сторона не скрывает.

«Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную задачу для обеспечения безопасности нашего государства. О том, что мы вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот факт, что испытываются новые системы нашими партнёрами, в том числе американскими... Мы обязаны думать о своей собственной безопасности», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Российский лидер отметил, что, по имеющимся у него докладам, ситуация с радиационным фоном после ЧП находится в норме. Он добавил, что соседние страны также не фиксируют превышения фона. 

Также он согласился с предложением, что России и Европе необходимо наладить эффективную систему обмена информацией подобного рода.

Ранее Путин заявил об отсутствии повышенного радиационного фона в Северодвинске.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Северодвинске погибли пять сотрудников «Росатома». По данным компании, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море.

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