Путин поручил расширить линейку лазерных и гиперзвуковых комплексов
- РИА Новости
Президент отметил, что основной задачей является наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники.
Он уточнил, что речь идёт о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны.
Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники. Также он заявил о необходимости активного применения средств искусственного интеллекта при создании военной продукции.
«В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — сказал он.
Также Путин назвал долю современного оружия и техники в армии.