Путин поручил расширить линейку лазерных и гиперзвуковых комплексов

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширения в стране линейки лазерных и гиперзвуковых систем вооружения и роботизированных комплексов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности России.
Путин поручил расширить линейку лазерных и гиперзвуковых комплексов
  • РИА Новости

Президент отметил, что основной задачей является наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники.

Он уточнил, что речь идёт о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны. 

Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники. Также он заявил о необходимости активного применения средств искусственного интеллекта при создании военной продукции.

«В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», — сказал он.

Также Путин назвал долю современного оружия и техники в армии.

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