Эксперт объяснил призыв разрабатывать гиперзвуковое оружие в США

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Кирилл Горшенин
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT призыв официального представителя Пентагона Роберта Карвера заняться разработкой гиперзвукового оружия в США.
Эксперт объяснил призыв разрабатывать гиперзвуковое оружие в США
  • © Saul Loeb
  • AFP

США хотят нагнать то, что они упустили в модернизации оружия, считает эксперт.

«Объективно США за период эйфории 90-х распылили свои возможности, они тратили деньги не на модернизацию качественного вооружения, а на создание сети военных баз по всему миру, на ведение войн в Афганистане и Ираке... За это время они отчасти отстали, несмотря на огромный военный бюджет», — отметил Блохин.

Ранее Карвер рассказал о том, что США долгое время были лидерами в сфере гиперзвуковых технологий, и призвал ликвидировать «асимметрию боевых возможностей» при помощи разработки гиперзвукового оружия.

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