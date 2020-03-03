В Пентагоне анонсировали испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

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Американские военные планируют провести испытательные пуски гиперзвукового оружия в 2020 году. Об этом сообщил замдиректора программы гиперзвукового оружия Минобороны США Майк Уайт.

«Мы осуществим пуск разработки для ВМС (военно-морских сил. — RT) и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара… Даты засекречены, но это будет позже в этом году», — приводит РИА Новости его слова.

Уайт заявил, что перед тестированием прототипов вооружения проводятся экспериментальные пуски.

В феврале глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году.

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