Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»
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«Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдёт модернизация, и будем его испытывать» — сказал Евменов РИА Новости.
По его словам, в настоящее время испытания проходят успешно.
На вопрос о временных рамках принятия на вооружение «Циркона» он ответил: «В ближайшие годы».
В конце декабря заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем десяти Махов (скоростей звука). По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных носителей, а также с наземных и морских носителей.
Также заместитель министра обороны сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».