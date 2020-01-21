Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.

«Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдёт модернизация, и будем его испытывать» — сказал Евменов РИА Новости.

По его словам, в настоящее время испытания проходят успешно.

На вопрос о временных рамках принятия на вооружение «Циркона» он ответил: «В ближайшие годы».

В конце декабря заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем десяти Махов (скоростей звука). По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных носителей, а также с наземных и морских носителей.

Также заместитель министра обороны сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».