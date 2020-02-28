Эксперт оценил перспективы гиперзвукового оружия России

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Военный эксперт Дмитрий Литовкин оценил перспективы гиперзвукового оружия России.
Эксперт оценил перспективы гиперзвукового оружия России
  • © РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации

«От сверхзвуковых ракет, которых в принципе не видят радары противника, мы перешли к гиперзвуковому полёту, который абсолютно не виден в электронном пространстве», — отметил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, можно сказать, что «Циркон» выходит на совершенно новый уровень: создаётся не просто сверхбыстрая, а очень умная ракета, способная координировать свои действия с другими.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

В 2019 году заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.

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