На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия
- РИА Новости
«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», — приводит РИА Новости слова Шойгу.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.
Во время заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия.