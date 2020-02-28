На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Во время заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия.