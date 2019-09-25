Эксперт рассказал о российских истребителях шестого поколения

Короткая ссылка
Заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.
Эксперт рассказал о российских истребителях шестого поколения
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Как отметил эксперт, работу над шестым поколением истребителей ведут довольно давно, и главной их особенностью станет замена пилотов искусственным интеллектом.

«Смысл в чём? Пилотажные перегрузки при манёврах становятся очень большими, более девяти единиц. Их переносимость лётным составом, то есть людьми, ограничена. Отсюда и появилась идея сделать самолёты беспилотными», — пояснил он.

По его словам, если в настоящее время истребительная авиация спокойно работает на высоте до 12—15 тыс. метров, то в шестом поколении могут быть предусмотрены высоты до 25—30 км.

Кроме того, указал Попов, в новом поколении будет более комплексное использование всех устройств и систем, в том числе навигационных и прицельных.

Немаловажным эксперт считает и повышение энергетических возможностей самолётов.

Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН отметил, что российские истребители, даже если они поколения 4++, чуть ли не на голову выше по характеристикам, чем американские аналоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить