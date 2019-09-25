Эксперт рассказал о российских истребителях шестого поколения

Заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.

Как отметил эксперт, работу над шестым поколением истребителей ведут довольно давно, и главной их особенностью станет замена пилотов искусственным интеллектом.

«Смысл в чём? Пилотажные перегрузки при манёврах становятся очень большими, более девяти единиц. Их переносимость лётным составом, то есть людьми, ограничена. Отсюда и появилась идея сделать самолёты беспилотными», — пояснил он.

По его словам, если в настоящее время истребительная авиация спокойно работает на высоте до 12—15 тыс. метров, то в шестом поколении могут быть предусмотрены высоты до 25—30 км.

Кроме того, указал Попов, в новом поколении будет более комплексное использование всех устройств и систем, в том числе навигационных и прицельных.

Немаловажным эксперт считает и повышение энергетических возможностей самолётов.

Ранее военный эксперт, лётчик-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с ФАН отметил, что российские истребители, даже если они поколения 4++, чуть ли не на голову выше по характеристикам, чем американские аналоги.