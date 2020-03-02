«Стратегическая стабильность и баланс»: Путин рассказал об отсутствии у России намерений воевать

Россия не собирается ни с кем воевать, но при этом создаёт такую ситуацию в сфере обороны, чтобы «никому в голову не пришло» вступать с ней в вооружённый конфликт. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что, хотя военные бюджеты других стран мира растут, Россия перестала быть в роли «догоняющей» в области вооружений. Это уникальная ситуация для РФ, констатировал Путин. По его словам, российские гиперзвуковые комплексы позволяют сохранить в мире «стратегическую стабильность и стратегический баланс», которыми пытались пренебречь США.

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт условия, которые предостерегут другие страны от развязывания вооружённого конфликта с Москвой. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Владимир Путин.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил Путин.

По его словам, в настоящее время Россия перестала выступать в роли догоняющего в сфере вооружений.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов. Атомную бомбу сначала сделали американцы, мы догоняли потом, средства доставки в виде стратегической авиации — американцы, мы догоняли. Ракеты сначала они сделали, мы догоняли. Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Это, прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности», — пояснил глава государства.

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Российский лидер заметил, что Москва созданием современных гиперзвуковых комплексов, в частности тех, что легко преодолевают любую систему ПРО, сумела сохранить в мире «стратегическую стабильность и стратегический баланс», которые пытались подорвать американцы со своей системой противоракетной обороны, полагавшие, что никто не сможет им ответить.

«Благодаря этому стратегическому балансу мир удержался после Второй мировой войны от крупных военных конфликтов... Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», — указал Путин.

Впервые о существовании не имеющего аналогов в мире оружия президент России сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. По словам Владимира Путина, создание этих образцов вооружений стало ответом на односторонний выход Соединённых Штатов из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в конце 2001 года.

Спустя год глава государства назвал Россию единственной страной — оператором гиперзвукового вооружения. По его словам, войска уже получили гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал», самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет», началось оснащение гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Также по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой морского базирования 3M22 «Циркон» и межконтинентальной крылатой ракетой глобальной дальности 9М730 «Буревестник».

На то, что американцы «вынуждены нагонять» Москву в сфере гиперзвука указывал, в свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, для этого задействуют «все доступные финансовые ресурсы». В частности, в 2020 году должно пройти «минимум четыре лётных испытания» различных прототипов.

«Наши расходы сокращаются, а других — растут»

Глава государства также отметил, что по сравнению с 2000 годом армия страны сократилась — с примерно 1,3 млн человек до чуть более 1 млн человек. В то же время доля современной техники в Вооружённых силах выросла с 6% до почти 70%. При этом Путин констатировал, что РФ по размеру оборонного бюджета находится на седьмом месте в мире, уступая Соединённым Штатам Америки, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

«Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут», — заметил он.

В конце декабря 2019-го министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что американский военный бюджет на 2020 год в 16 раз больше российского.

В этой связи Владимир Путин вспомнил свой разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, который c сожалением сообщил ему о «сумасшедшем» военном бюджете США в $738 млрд на 2020 год.

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — добавил президент России.

Российский лидер также заявил о готовности «с кем угодно подискустировать», в том числе с Трампом, на тему необходимости пролонгирования Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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«Я считаю, что это ошибка на самом деле (отказ от продления. — RT). Надо продлевать Договор СНВ-III. Но это отдельная тема», — заметил Путин.

28 февраля заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев сообщил, что Вашингтон ответил отказом на предложение Москвы провести встречу юристов для обсуждения вопросов, связанных с продлением Договора СНВ-III.

Добавим, что Россия на высшем уровне неоднократно предлагала США начать переговоры о продлении договора. Владимир Путин также подчёркивал, что без СНВ-III «не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».

Двустороннее соглашение сроком на 10 лет было подписано в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой с возможностью продления ещё на пять лет по взаимному согласию сторон. Согласно условиям СНВ-III, Россия и США обязались сократить количество развёрнутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, а а их развёрнутых носителей (межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков) — до 700.