«Мир станет крайне нестабильным»: почему в США не продлевают договор СНВ-III

США отказались участвовать во встрече российских и американских юристов для обсуждения перспектив продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявили в МИД РФ. Ранее с таким предложением выступила Россия. По мнению экспертов, Вашингтон сознательно затягивает процесс продления договора, а стремление заключить новое соглашение с участием Китая может быть лишь предлогом для втягивания Москвы в гонку вооружений.

США ответили отказом на предложение РФ провести встречу юристов для обсуждения вопросов, связанных с продлением договора СНВ-III. Об этом сообщил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев во время выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвящённом ДСНВ.

«Американцы от любого разговора на тему продления уходят. Они почему-то решили, что это очень простая процедура, которую можно осуществить за несколько дней, хотя это не так. Мы предложили в этой связи провести отдельную встречу наших юристов, с тем чтобы сверить часы по этому вопросу… Но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — приводит слова дипломата ТАСС.

Леонтьев также отметил, что на сегодняшний день угроза прекращения действия СНВ-III вполне реальна.

«Прекратит своё действие соглашение, которое как-то позволяет контролировать, ограничивать ракетно-ядерные вооружения двух крупнейших держав. Можно считать, что на этом закончатся примерно 50 лет контроля над вооружениями в том виде, как мы его знаем», — сказал он.

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Дипломат в очередной раз подчеркнул, что Москва готова продлить СНВ-III, даже несмотря на наличие существенных претензий к тому, как США сегодня выполняют его положения.

«Российская сторона уже официально предложила проработать вопрос о продлении договора, мы к этому готовы. Причём продлить его без каких-либо предварительных условий. Естественно, это не означает, что мы снимаем те проблемы, которые у нас имеются, с выполнением Соединёнными Штатами отдельных достаточно важных положений этого договора. Эти вопросы остаются. Но тем не менее мы исходим из того, что договор следует продлить», — добавил он.

Как утверждает дипломат, продление договора даст возможность сохранить нынешний уровень транспарентности и предсказуемости в отношениях двух стран, а также предоставит время для рассмотрения новых подходов к решению проблемы контроля над вооружениями.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, отказ США провести встречу юристов свидетельствует о нежелании Вашингтона продлевать СНВ-III.

«Отказ от сотрудничества на уровне юристов говорит о том, что США выбрали курс на денонсацию договора СНВ-III. Если бы у них было желание продлить его, они бы активно вели консультации, в ходе которых выдвигали свои претензии. Дальше можно было бы соглашаться или не соглашаться с ними, оспаривать их или не делать этого, но процесс бы шёл», — сказал он в интервью RT.

Контроль и транспарентность

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году тогдашними лидерами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение было рассчитано сроком на десять лет с возможностью его продления на пять лет. По его условиям стороны обязывались сократить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Как отметил в 2010 году Медведев, договор обеспечивает «должный контроль, и необратимость, и проверяемость, и, конечно, транспарентность сокращения стратегических наступательных вооружений».

Официально СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года, его действие истекает в феврале 2021 года. Если Москва и Вашингтон до этого срока не договорятся о его продлении, то соглашение утратит силу.

Россия на высшем уровне неоднократно предлагала США начать переговоры о продлении ДСНВ. В частности, в декабре 2019 года об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уже говорил, хочу ещё раз повторить: мы вплоть до конца года готовы просто взять и продлить действующее соглашение — СНВ-III. Вот если завтра пришлют нам по почте… или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть там поставит свою подпись соответствующий руководитель, в том числе президент. Если они готовы», — сказал глава государства.

Однако, как отметил Путин, на подобные обращения Москва так и не получила ответа от американцев. При этом российский лидер подчеркнул, что без СНВ-III «не будет вообще ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений».

В том же месяце помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что в Вашингтоне пока не определились со своей позицией по СНВ-III.

В начале 2020 года из Вашингтона стали поступать сигналы о том, что переговоры о продлении соглашения всё же в скором времени могут начаться. Так, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил в феврале, что Белый дом будет обсуждать проблему СНВ-III с российскими коллегами за закрытыми дверями.

«Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы», — сказал он.

Несмотря на подобные заявления, никаких практических действий со стороны Вашингтона в этом направлении на сегодняшний момент так и не было.

Третий игрок

Как отметил в интервью RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, экспертное сообщество в Соединённых Штатах в целом выступает за продление СНВ-III.

«Сейчас серьёзные американские эксперты, связанные с Пентагоном, говорят, что договор с Россией нужен, поскольку в вопросе ядерных вооружений необходимы транспарентность и предсказуемость. Очевидно, что в случае ядерного конфликта никакой решительной победы США со всеми союзниками достичь не сможет. В этих условиях и необходим режим контроля над вооружениями», — полагает аналитик.

Однако, по его словам, эта позиция экспертов наталкивается на стремление команды президента Дональда Трампа заключить новое соглашение с участием Пекина, чтобы таким образом «поставить под контроль китайские системы вооружения».

О таком намерении ранее говорил и сам Трамп.

«Мы занимаемся вопросом контроля над вооружениями прямо сейчас. Работаем с Китаем, с Россией. По-моему, и Пекин, и Москва в этой работе заинтересованы — особенно в том, что касается ядерного оружия. Речь идёт о чём-то вроде крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России, Китая и, возможно, не только их», — сказал он в ноябре 2019 года.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Аналогичную точку зрения выразил замглавы Пентагона Джон Руд. Он пояснил, что продление СНВ-III в его нынешнем виде не позволит подключить к этому договору Пекин.

«Если бы США согласились продлить договор сейчас, это могло бы снизить вероятность того, что мы сумеем убедить Россию и Китай начать переговоры по более широкому соглашению», — отметил он.

При этом в самом Китае заявляют, что на данный момент не заинтересованы в разработке подобного договора. Одна из причин такой позиции — огромная разница между размером ядерных арсеналов с одной стороны США и РФ, а с другой — КНР. По данным американской Ассоциации по контролю над вооружениями, в арсенале Китая находится в общей сложности около 290 боеголовок, в то время как на вооружении России и Соединённых Штатов стоят тысячи боезарядов.

«Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», — заявил в ноябре 2019 года глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

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В США также недовольны тем, что СНВ-III не включает в себя новые системы вооружений, которыми обладает Россия. Об этом, в частности, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Однако в нём не учтён масштабный класс вооружений, в которых у России есть значительное преимущество, он не ограничивает создание инновационных систем», — сказал военный.

По словам Владимира Леонтьева, добавить какие-либо новые пункты в существующий договор невозможно, поскольку это будет фактически означать создание нового соглашения, а на это времени уже нет.

«Включить в него что-то ещё технически невозможно: для этого придётся договор вскрывать и фактически переписывать, — пояснил дипломат. — В отсутствие какой-то последующей договорённости понятно, что выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже невозможно при всём желании сторон».

При этом он подверг критике утверждения бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что новое соглашение при необходимости можно подготовить за несколько недель.

По его словам, даже на создание СНВ-III ушло около года, несмотря на то что это была «адаптированная и упрощённая версия предыдущего Договора о СНВ» и «принципиальных новаций» в нём не было.

«Сейчас ситуация существенно более сложная», — подчеркнул он.

Китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 во время военного парада

AFP

© GREG BAKER

Аналогичного мнения придерживаются и опрошенные RT эксперты. По их словам, учитывая позицию Китая и отсутствие необходимого количества времени, вероятность подписания нового договора с участием Пекина является крайне низкой.

Вооружение без контроля

По мнению Судакова, вопрос участия Китая в соглашении может быть лишь предлогом, который в Вашингтоне используют, чтобы выйти из ДСНВ.

«Это исключительно надуманный сценарий. Если в этом договоре Америка хочет увидеть Китай, то тогда логично спросить, почему речь не идёт и о других ядерных державах, например Индии, Франции или Великобритании», — отметил аналитик.

Он добавил, что в случае денонсации СНВ-III в мире может начаться новая гонка вооружений. Это, по его словам, и является одной из истинных целей Вашингтона.

«США опять хотят любой ценой втянуть Россию в гонку вооружений, как это получилось с СССР. Для этого Америка пытается выходить из различных договорённостей», — отметил он.

В свою очередь, Ермаков указывает, что создать замену СНВ-III и вернуть контроль над стратегическими вооружениями будет крайне трудно.

«Основная опасность развала ДСНВ заключается в том, что предыдущие механизмы контроля будут утеряны, а создавать их с нуля крайне проблематично», — считает аналитик.

При этом он отмечает, что без контроля над ядерными вооружениями «мир станет крайне нестабильным и опасным».

«Жить в таком нестабильном мире будет менее комфортно прежде всего самим США», — заключил он.