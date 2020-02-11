Стратегическая нестабильность: как Трамп собирается создать «самые мощные ядерные силы в мире»

Если США не смогут заключить новый договор о ядерном сдерживании с участием России и Китая, администрация Дональда Трампа «обеспечит» Америку самыми мощными в мире ядерными силами. Об этом американский президент заявил во время встречи с губернаторами в Белом доме. По мнению экспертов, требование включить в соглашение о ядерном сдерживании Китай является лишь прикрытием для втягивания Москвы в новую гонку вооружений. Кроме того, отмечают аналитики, Трамп делает подобные громкие заявления в расчёте произвести впечатление на своих избирателей.

В отсутствие действующих соглашений о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином Вашингтон будет работать над созданием «самых мощных ядерных сил в мире». Об этом заявил Дональд Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме.

Президент США подчеркнул, что американское руководство серьёзно подходит к вопросам обороны.

«Мы наращиваем финансирование ядерных программ, поскольку у нас нет иного выбора, в частности из-за действий Китая и России. На это выделяются большие средства», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Россия и Китай хотят вести с Соединёнными Штатами переговоры «о прекращении безумного расходования миллиардов долларов на ядерное оружие».

Президент США Дональд Трамп

© Jonathan Ernst/Reuters

«Но пока подобного соглашения нет, мне остаётся лишь обеспечить США самыми мощными ядерными силами в мире. Как вам известно, за последние три года мы серьёзно модернизировали наш ядерный арсенал», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, по словам Трампа, США располагают большим числом «супербыстрых ракет», которые до семи раз превосходят по скорости обычные ракеты. Америка нуждается в таком оружии, поскольку оно есть у России и его изготовлением также занимается Китай, добавил Трамп. По его предположению, Москва начала разработку гиперзвукового оружия, узнав о соответствующих планах администрации Барака Обамы.

Также по теме Гоночный атом: почему США намерены увеличить расходы на ядерное оружие до $20 млрд Белый дом согласен увеличить расходы на поддержание и модернизацию американского ядерного арсенала до $20 млрд в следующем году. Об...

Отметим, что усиление ядерного компонента вооружённых сил заложено и в опубликованном накануне проекте бюджета США на 2021 финансовый год. Согласно документу, в следующем году оборонный бюджет США может составить $705,4 млрд. Только на совершенствование программ противоракетной обороны планируется потратить $20,3 млрд, авторы документа ссылаются на стратегию эффективной защиты от угрозы нанесения ударов «государствами-изгоями».

Кроме того, финансирование структур ядерной безопасности США вырастет в следующем году на 19%. Как говорится в документе, «ядерное сдерживание — гарантия и основа обороны США».

«В целях решения проблемы возобновления противостояния великих держав и реализации подготовленного администрацией Обзора ядерной стратегии 2018 года в бюджете по-прежнему предусматривается финансирование модернизации важнейших систем доставки ядерного оружия», — подчёркивают авторы документа.

Ядерный электорат

Хотя американское руководство формально заявляет о своей приверженности идее ядерного сдерживания, на практике планы Белого дома по наращиванию ядерного потенциала могут спровоцировать новую гонку вооружений и подорвать сложившийся ядерный паритет, считают эксперты.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в действительности США приступили к разрушению стратегической стабильности после того, как отказались ратифицировать ДОВСЕ и вышли из ДРСМД.

«Велика вероятность того, что США не продлят к следующему году СНВ-III, поскольку Трамп хочет втянуть Россию в гонку вооружений, чтобы разрушить российскую экономику, как это произошло с СССР», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Эксперт напомнил, что в последнем ядерном обзоре США стратегическая стабильность даже не упоминалась.

«Под руководством Трампа США прибегают ко всё более опасным формулировкам. В доктрине ядерного сдерживания США произошли серьёзные и опасные изменения, поскольку было провозглашено право Вашингтона нанести превентивный ядерный удар», — напомнил эксперт в беседе с RT.

Напомним, концепция ядерного сдерживания родилась в середине XX века как попытка удержать крупнейшие державы — США и СССР — от военного конфликта, который обернулся бы новой мировой войной. Изначально теория ядерного сдерживания возникла в американских научных кругах, её основоположником считается исследователь Бернард Броди. Учёный настаивал на том, что усилия США по наращиванию своего ядерного потенциала уже через несколько лет будут аннулированы Советским Союзом, который способен развернуть такие же вооружения в больших количествах. Поэтому военным обеих стран следует стремиться не к победе в грядущей войне, а к её предотвращению.

Подписание генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым и президентом США Р.М. Никсоном Договора между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Концепция стратегической стабильности была принята Вашингтоном и Москвой, на практике этот подход был закреплён в ряде двусторонних соглашений, ограничивавших наращивание наступательных ядерных вооружений, а также систем противоракетной обороны, которые также были признаны важным элементом системы взаимного сдерживания.

Однако в XX веке эти стратегические соглашения начали разрушаться по инициативе американской стороны.

В начале 2000-х годов администрация Джорджа Буша объявила о выходе из договора по ПРО от 1972 года. По условиям соглашения Вашингтон и Москва взяли на себя обязательства по взаимному ограничению систем противоракетной обороны — стороны исходили из того, что это может уменьшить риск ядерного конфликта.

Однако Джордж Буш посчитал договор устаревшим, и уже в 2002 году документ прекратил своё действие. Выход США из договора позволил американской стороне начать развёртывание систем ПРО в непосредственной близости от российских границ.

Занявший кресло президента США в 2017 году Дональд Трамп продолжил курс на разрушение международных соглашений в оружейной сфере.

Также по теме Наступательный торг: прислушается ли Вашингтон к призыву ООН продлить СНВ-III Руководство ООН призывает Вашингтон и Москву продлить действующий договор СНВ-III. По словам заместителя Генерального секретаря ООН,...

В августе 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение запрещало производство, хранение и развёртывание ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5000 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор был подписан в 1987 году Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом и носил бессрочный характер.

Сейчас под угрозой разрушения находится ещё один двусторонний договор — соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Договор был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десятилетний срок.

По условиям СНВ-III США и Россия обязались в течение семи лет сократить свои ядерные арсеналы. Для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков суммарно было установлено ограничение в 700 единиц (вместе с неразвёрнутыми видами вооружений их количество не должно превышать 800 единиц). Для развёрнутых на разных носителях боезарядов была введена верхняя планка в 1550 единиц.

Действие договора истекает уже в начале 2021 года. Москва неоднократно предлагала американской стороне пролонгировать соглашение на пятилетний срок. Эта возможность заложена в условиях СНВ-III. С аналогичным призывом выступает ООН.

Политический подтекст

Однако администрация Белого дома не торопится продлевать соглашение. Как и в случае с ДРСМД, американские власти требуют, чтобы к договорённостям об ограничении вооружений присоединился Китай. Пекин такую возможность отвергает, справедливо указывая на несоразмерность китайского и американского ядерных арсеналов.

«В мире есть две ядерные державы — это США и Россия, по сравнению с ними у Китая весьма ограниченный по своим размерам и техническим возможностям ядерный арсенал», — отметил Владимир Батюк.

Техническое обслуживание межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой ВВС США

Reuters

© USAF/Airman John Parie

По мнению Виктора Литовкина, сейчас глава Белого дома пытается оправдать свои действия по развязыванию новой гонки вооружений и поэтому говорит о нежелании участвовать в ядерных соглашениях без КНР. Хотя, руководствуясь такой логикой, к участию в новом договоре следовало бы пригласить не только Китай, но и остальных участников «ядерного клуба», включая Великобританию, Индию и Францию, Трамп не будет этого делать, уверен эксперт.

Также по теме «Напряжённость на линии соприкосновения»: Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту Усиление военной активности НАТО на западных рубежах России, а также характер проводимых учений говорят о подготовке альянса к...

«Например, Париж и Лондон являются союзниками Вашингтона по НАТО, они не конкурируют с американцами. А Россия является соперником США в области вооружений, Китай — в экономике», — объяснил Литовкин.

По мнению специалистов, заявление Трампа о готовности создать «самые мощные ядерные силы» адресовано отчасти американским избирателям.

«Такими выступлениями Дональд Трамп демонстрирует свою готовность отстаивать интересы США, интересы страны и избирателей, это нужно ему, чтобы переизбраться на второй срок», — считает Виктор Литовкин.

Схожее мнение высказал и Владимир Батюк.