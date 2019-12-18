«Напряжённость на линии соприкосновения»: Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
- © U.S. Army/REUTERS
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — сказал он.
Западные страны регулярно используют формулировку «российская военная угроза», когда речь идёт о плановом и прозрачном событии в области модернизации армии, отметил Герасимов. Начальник Генштаба напомнил, что на прошедшем в начале декабря саммите НАТО было решено перебросить часть войск на восточный фланг, ближе к России.
«Заявлено о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «Четыре тридцатки», а также существенном повышении оперативности переброски войск и сил усиления на восточный фланг альянса, — сообщил Герасимов. — С 2016 года государства — члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на $400 млрд».
Напомним, что формула «Четыре тридцатки» была создана в 2018 году. Согласно ей НАТО должно обладать возможностью в течение 30 дней развернуть 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий.
В конечном счёте действия Североатлантического альянса лишь нагнетают напряжённость между блоком и Россией, констатировал глава Генштаба.
«Действия альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО. Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой», — подчеркнул Герасимов.
Комментируя положение дел, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что стремление «сдерживать» Россию лежит в основе действий НАТО и США.
«Сейчас основной лейтмотив действий блока НАТО, и прежде всего Соединённых Штатов, заключается в том, что Россия является прямой и явной угрозой и, очевидно, что для «сдерживания» нашей страны необходимо максимально обложить её по периметру различной военной инфраструктурой блока. Это касается и Польши, и Прибалтики. В перспективе — касается Украины. Касалось бы и азиатской части, но, учитывая ситуацию в том регионе, сейчас это сделать не получится. При этом ситуация, скорее всего, будет ухудшаться», — сказал он.
«Потенциальная угроза»
В России неоднократно отмечали, что действия НАТО представляют из себя потенциальную угрозу для Москвы. Так, в начале декабря президент Владимир Путин отметил, что несмотря на распад СССР и расформирование организации Варшавского договора, созданного в ответ на формирование Североатлантического альянса, военно-политический блок продолжает расти.
«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что на момент создания НАТО в него входили 12 стран, а сейчас их уже 29. Причём на данный момент военные расходы стран — членов альянса составляют больше 70% от общемировых.
В НАТО же угрозой настойчиво называют Россию. В итоговом заявлении лондонского саммита упоминаются некие «агрессивные действия» Москвы, которые якобы угрожают безопасности стран — членов организации.
«Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности», — говорится в заявлении.
Поддержание образа «российской угрозы» позволяет Соединённым Штатам удерживать в едином альянсе другие страны, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«В НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог. Тем не менее, в НАТО 29 стран с различным менталитетом и культурным кодом, с разными интересами, противоречащими друг другу. Всю эту коалицию разных интересов необходимо как-то удерживать и единственный в этой ситуации инструмент для США — угроза, которой «необходимо противостоять», —подчеркнул он в разговоре с RT.
Стоит отметить, что на фоне риторики западных политиков Россия снижает военные расходы. Так, согласно подсчётам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 года РФ впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран по тратам на оборону.
По словам Путина, Россия — «единственная великая военная держава, которая сокращает военные расходы». Так, в 2017 году они составляли 3,4% ВВП, в 2018-м — чуть больше 3%, а в 2019-м — 2,9%, сообщил глава государства. Он подчеркнул, что эта статья расходов будет и дальше сокращаться, но без ущерба для обороноспособности страны.
«Несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся ещё на два шага впереди наших конкурентов», — подчеркнул Путин.
Однако в текущих реалиях Североатлантический альянс пока не может изменить свою позицию и объективно оценить ситуацию, констатировал Брутер.
«НАТО очень неохотно и медленно меняет свою идеологию и практически никогда не идёт на контакты и переговоры относительно своих намерений. Военные приготовления альянса будут продолжаться. Это, само собой, не означает никакого прямого военного конфликта. Но готовиться они будут. На Западе никогда не будут объективно смотреть на вещи», — заключил эксперт.
- Плановое снижение: Россия не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами
- «Выбить деньги на оружие»: в НАТО обвинили Россию в попытках «разрушить архитектуру безопасности Европы»
- «В рамках двухпартийного консенсуса»: почему в США хотят лишить Трампа возможности вывести страну из НАТО
- МИД: военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские