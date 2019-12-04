В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу

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Участники саммита НАТО считают «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами безопасности альянса. Об этом говорится в Лондонской декларации, опубликованной по итогам встречи в Лондоне.
В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу
  • Reuters

«Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что терроризм остаётся неизменной угрозой.

«Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами», — указывается в сообщении.

При этом в декларации говорится, что НАТО остаётся открытым для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи границ России являются потенциальной угрозой безопасности.

20 ноября Путин подчеркнул, что «российская угроза» является выдумкой и все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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