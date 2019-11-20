Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой

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Все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, «российская угроза» является выдумкой. Об этом в ходе форума «Россия зовёт!» заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой
  • РИА Новости

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции за это», — рассказал он.

По его словам, всё это имеет временные рамки, и для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно.

В 2018 году глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления о «российской угрозе» Европе иррациональным мифом.

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