Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.

«Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО. НАТО не только существует, но и развивается», — сказал Путин. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Путин подчеркнул, что в момент создания альянса в него входило 12 государств, а на данный момент — 29. Военные расходы НАТО, по его словам, составляют более 70% от общемировых.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие её военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — сказал Путин.

В ноябре Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что у Москвы вызывают серьёзную озабоченность приближение НАТО к российским границам и попытки милитаризации космоса.

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