Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».
Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

У президента спросили, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ.

«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — сказал он.

Как подчеркнул Путин, Устав НАТО никто не менял.

«Там есть статья, которая говорит (не помню, пятая, что ли, или какая, могу ошибиться) о военной поддержке членов своей организации и так далее. Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — добавил глава государства.

Ранее Путин, говоря о предстоящих учениях НАТО, заявил, что Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны альянса.

При этом он подчеркнул, что Москва будет реагировать на учения спокойно. 

Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить