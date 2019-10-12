Путин оценил приближение «инфраструктуры НАТО» к границам России

Российский лидер Владимир Путин, говоря о НАТО в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya, заявил, что «когда инфраструктура военного блока приближается» к границам России, то у Москвы это «никакой радости не вызывает».

У президента спросили, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону российских границ.

«Чувствуем, конечно. Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: «Вы не бойтесь, это не против вас и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее», — сказал он.

Как подчеркнул Путин, Устав НАТО никто не менял.

«Там есть статья, которая говорит (не помню, пятая, что ли, или какая, могу ошибиться) о военной поддержке членов своей организации и так далее. Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает», — добавил глава государства.

Ранее Путин, говоря о предстоящих учениях НАТО, заявил, что Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны альянса.

При этом он подчеркнул, что Москва будет реагировать на учения спокойно.

Полное интервью с президентом России Владимиром Путиным читайте на сайте RT в воскресенье, 13 октября.