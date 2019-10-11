Путин заявил, что Россия будет «спокойно реагировать» на учения НАТО

Россия не приветствует попытки нагнетания обстановки у своих границ со стороны НАТО, но будет реагировать на учения спокойно. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, говоря о предстоящих учениях альянса.

«Что касается учений НАТО — надо посмотреть, как нам на это реагировать», — сказал он.

Путин напомнил, что Россия недавно провела учения и сделала это «не вблизи границ НАТО», а специально в глубине страны.

«У нас там свыше 100 тыс. человек принимали участие, 128 тыс. человек принимали участие. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно», — указал президент в ходе заседания глав стран — членов СНГ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО в Европе.

В начале октября американский конгрессмен Джон Гараменди заявил, что США планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.