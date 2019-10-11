Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.
Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе
  • РИА Новости

«НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что «это ненормально».

«Это не говорит о том, что мир пришёл на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения», — заявил белорусский лидер.

Он не исключил, что ему вместе с российским лидером Владимиром Путиным «придётся подумать о том, как обезопасить себя в этот период», так как, по его словам, в учениях примут участие порядка 30 тыс. человек, а «это немало».

Ранее американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить