Путин обратил внимание на попытки милитаризации космоса

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что у Москвы вызывают серьёзную озабоченность приближение НАТО к российским границам и попытки милитаризации космоса.

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

По словам президента, ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения.

Он также отметил, что так называемый ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами.

«Серьёзную озабоченность вызывают и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса», — сказал он.

В сентябре Путин заявил, что России нужно «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг.