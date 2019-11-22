Путин обратил внимание на попытки милитаризации космоса
- РИА Новости
Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».
По словам президента, ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения.
Он также отметил, что так называемый ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами.
«Серьёзную озабоченность вызывают и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса», — сказал он.
В сентябре Путин заявил, что России нужно «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг.