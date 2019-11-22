Путин обратил внимание на попытки милитаризации космоса

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России заявил, что у Москвы вызывают серьёзную озабоченность приближение НАТО к российским границам и попытки милитаризации космоса.
Путин обратил внимание на попытки милитаризации космоса
  • РИА Новости

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

По словам президента, ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения.

Он также отметил, что так называемый ракетно-ядерный клуб пополняется новыми членами.

«Серьёзную озабоченность вызывают и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса», — сказал он.

В сентябре Путин заявил, что России нужно «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг.

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