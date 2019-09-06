Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг

Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди». Об этом сообщает РИА Новости.

«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растёт, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы», — заявил он.

По его словам, Россия должна последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать научный, технологический и кадровый потенциал.

Глава государства отметил, что всё больше стран в настоящее время ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов. При этом он напомнил, что Россия занимает крепкие лидерские позиции в освоении космоса.

«Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — заявил он.

Также Путин поручил выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный.