Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг
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- РИА Новости
«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растёт, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы», — заявил он.
По его словам, Россия должна последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать научный, технологический и кадровый потенциал.
Глава государства отметил, что всё больше стран в настоящее время ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов. При этом он напомнил, что Россия занимает крепкие лидерские позиции в освоении космоса.
«Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — заявил он.
Также Путин поручил выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный.