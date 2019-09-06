Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг

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Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди». Об этом сообщает РИА Новости.
Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«На мировом рынке космических услуг, как вы знаете, конкуренция растёт, увеличивается число стран, реализующих собственные космические программы», — заявил он.

По его словам, Россия должна последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать научный, технологический и кадровый потенциал.

Глава государства отметил, что всё больше стран в настоящее время ведут программы по развитию перспективных ракетных комплексов. При этом он напомнил, что Россия занимает крепкие лидерские позиции в освоении космоса.

«Чтобы не растратить, а сохранить и преумножить их, нам важно предлагать технологические решения действительно завтрашнего дня и быть на шаг впереди», — заявил он.

Также Путин поручил выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный.

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