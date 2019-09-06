Путин поручил выдержать сроки строительства космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома Восточный. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

Он отметил, что ждёт более ответственного отношения и динамического темпа организации работ.

«Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полёты с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — сказал глава государства.

Президент добавил, что запуск ракеты должен состояться с космодрома Восточный в 2028 году.

Ранее Путин заявил, что в ситуации с космодромом Восточный много вопросов, требующих его личного вмешательства.