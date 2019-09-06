Путин поручил выдержать сроки строительства космодрома Восточный
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- РИА Новости
Он отметил, что ждёт более ответственного отношения и динамического темпа организации работ.
«Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полёты с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — сказал глава государства.
Президент добавил, что запуск ракеты должен состояться с космодрома Восточный в 2028 году.
Ранее Путин заявил, что в ситуации с космодромом Восточный много вопросов, требующих его личного вмешательства.