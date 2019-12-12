МИД: военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские

Военные расходы НАТО более чем в 20 раз превышают российские, при этом в списке угроз Североатлантического альянса Россия стоит на первом месте, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментируя итоги саммита НАТО в Лондоне, она отметила, что вместо поиска ответов на реальные проблемы вновь на первый план выводится «российская угроза».

По её словам, альянс продолжает линию на повышение градуса напряжённости и доминирование во всех операционных сферах — на суше, в воде, воздухе, киберпространстве и космосе.

«Союзники взяли под козырёк в ответ на американские требования повысить военные расходы. Я напомню, они и так составляют больше половины общемировых и более чем в 20 раз превышают российские», — сказала Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о повышении суммарных оборонных расходов членов блока на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024-м по сравнению с 2016-м.

В Кремле в ответ на это заявили, что Москва не намерена участвовать в гонке расходов на вооружение, которая станет губительной для экономики.