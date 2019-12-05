«Видимость единства»: как завершился юбилейный саммит НАТО в Лондоне

В столице Великобритании закончил свою работу юбилейный 70-й саммит НАТО, в итоговом заявлении которого альянс назвал одной из главных угроз для евроатлантической безопасности «агрессивные действия России». При этом в ходе многосторонней встречи у её участников возникли разногласия по целому ряду вопросов, в том числе и по геополитическому позиционированию блока по отношению к Москве. По словам экспертов, итоги лондонской встречи лидеров стран-членов НАТО подтверждают, что внутри организации накопились серьёзные противоречия. По словам политологов, альянс, наращивая свой бюджет, стремится сохранить «видимость единства», хотя каждый из его участников прежде всего преследует собственные цели.

«Агрессивные действия России» и международный терроризм — это главные угрозы для стран Североатлантического альянса. Такой вывод содержится в заявлении, распространённом по итогам юбилейного 70-го саммита НАТО, прошедшего в Лондоне.

«Мы, как союз, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, возникающими по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности; терроризм во всех формах и проявлениях остается неизменной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты нарушают международный порядок, основанный на правилах», — отмечается в документе.

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Кроме того, НАТО в своём заявлении также возложил на Россию ответственность за прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на то, что первыми в одностороннем порядке его покинули США.

«Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развёртывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия ДРСМД и создают значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в тексте лондонской декларации.

Стоит отметить, что Владимир Путин направлял лидерам Германии и Франции, среди прочих руководителей европейских стран, предложение установить мораторий на размещение РСМД в Европе, однако они его отвергли.

При этом, несмотря на заявление об «угрозе» и «агрессивных действиях» со стороны Москвы, в свой итоговой декларации участники саммита НАТО обозначили готовность к диалогу, но с некоторыми оговорками.

«Мы остаёмся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным», — гласит текст декларации.

Бюджетные оправдания

Отметим, что на юбилейном саммите генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран альянса вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом».

В Москве решение блока увеличить бюджет сочли ещё одним подтверждением того, что альянс занимается «сдерживающей и экспансионистской» деятельностью в отношении России.

«Это не может не вызывать обеспокоенность», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению экспертов, лондонская декларация, где одновременно фигурируют Москва и международные террористы как главные опасности для НАТО, призвана в том числе оправдать растущий бюджет организации.

«Альянс перестал бедствовать тогда, когда Россия начала укрепляться, соответственно, тогда в НАТО засуетились и стали поднимать свою боеготовность. В таких условиях им нужно оправдывать серьёзные вливания денег, которые они берут у законопослушного налогоплательщика, приплетая туда заодно и террористические организации. Однако после терактов в европейских государствах Североатлантический альянс неоднократно продемонстрировал, что он не может устранить эту проблему», — пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

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Он напомнил, что блоковая структура НАТО «заточена под противостояние СССР, социалистическому лагерю и Варшавскому договору, после распада которых американцы некоторое время не знали, что делать с альянсом».

Уравнивание российской «угрозы» и «международного терроризма» в итоговом заявлении НАТО эксперты связывают ещё и с тем, что участникам блока, которые имеют разные цели и геополитических соперников, необходимо найти какие-то точки соприкосновения.

«НАТО давно и безнадёжно расколото. Для европейских стран чуть ли не всё, что находится восточнее границы Германии, представляет собой международный терроризм. Однако для ряда стран Восточной Европы, международный терроризм — это некая абстракция, а Россия — это исконный, многовековой враг. Для того, чтобы как-то сохранить видимость единства, и приходится связывать два совершенно разных явления — Россию и международный терроризм», — отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

Тройные разногласия

Стоит напомнить, что завершившийся в Лондоне саммит НАТО оказался в центре внимания СМИ из-за столкновения интересов лидеров США, Франции и Турции. Так, в первый день встречи Дональд Трамп раскритиковал недавние заявления Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Reuters

© Ludovic Marin

«Это очень оскорбительное заявление... Это очень безответственное заявление для Франции, у которой был тяжёлый год. Нельзя разбрасываться такими заявлениями, это очень неуважительно», — отметил Трамп в ходе своей совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Во время личной встречи с Макроном Трамп несколько смягчил риторику, но, несмотря на это, президент Франции не стал отказываться от своих слов и, в свою очередь, подверг критике турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В частности, глава Пятой республики отметил: «Как можно быть членом Альянса... и закупать С-400 у России? Технически, это невозможно», — и призвал турецкую сторону окончательно прояснить этот вопрос.

Кроме того, Эммануэль Макрон заявил, что Турция не согласовывает с союзниками свои действия на северо-востоке Сирии.

Он отметил, что турецкие военные ведут боевые действия против курдских вооружённых формирований, которые поддерживали войска международной коалиции в борьбе против ИГИЛ.

В свою очередь, президент Турции заявил, что не поддержит план НАТО по усилению защиты стран Балтии от России, если члены альянса не признают курдов, занимающих районы на северо-востоке Сирии, террористами.

Французский лидер встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках четырёхсторонних переговоров, в которых также участвовали британский премьер Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Несмотря на то, что глава немецкого правительства после этой встречи заявила об «оптимистичном настрое», Макрон подчеркнул, что между участниками имеются «разногласия», сообщает AFP.

Диалог с Россией

Эммануэль Макрон разошёлся с НАТО и в определении России как одной из главных «угроз» для альянса.

«Когда альянс был образован, ответ был простым — Россия, Советский Союз. Но за 30 лет ситуация изменилась. Все ли за столом считают Россию врагом? Я не думаю», — подчеркнул Макрон.

По его словам, отношения с Россией требуют «переосмысления», а без «основательного и требовательного диалога» с Москвой невозможна безопасность в Европе.

Напомним, ранее на лондонском саммите президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.

«Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО», — цитирует его Интерфакс.

По словам Науседы, «крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России».

Аналитики считают, что противоречивые заявления, звучавшие в адрес России в рамках одного мероприятия, — следствие расхождения в приоритетах у стран «старой» и «новой» Европы.

«Негатив к России идёт со стороны «новобранцев» НАТО, тех стран, которые вступили в альянс после прекращения холодной войны, распада биполярной системы. Для них Россия — враг, потому что, если они не будут регулярно устраивать «пятиминутки ненависти» по этому поводу, то о них скоро забудут, соответственно, они потеряют серьёзные денежные вливания в их экономику», — считает Владимир Батюк.

Андрей Кошкин, в свою очередь, отметил, что прошедший саммит и взаимодействие в его рамках лидеров стран-членов альянса продемонстрировали, что между США и европейскими государствами наметились серьёзные противоречия.

«С одной стороны, Дональд Трамп требует больших вложений со стороны европейских государств, входящих в НАТО. И лидеры ЕС вынуждены «трудиться», и эти средства как-то изыскивать. С другой стороны, Эммануэль Макрон констатирует «смерть мозга» НАТО, потому что какие-то договорённости на Ближнем Востоке достигаются без участия координирующих органов Североатлантического альянса. На это обижается Трамп и, соответственно, предлагает Эрдогану, чтобы тот ответил на высказывание президента Франции. Противоречивые отношения между ключевыми фигурами проецируются и на отношения в альянсе», — заключил Кошкин.