«Противостоять надуманной угрозе»: как НАТО наращивает киберактивность у российских границ

Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition стартовали 2 декабря в эстонском городе Тарту. В манёврах примут участие 27 стран-союзников и партнёров альянса, которые будут отрабатывать действия «по защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз». Как отмечают эксперты, цель военного блока — создать напряжённость у российских границ. При этом альянсу «выгодно нагнетать обстановку», поскольку таким образом он стремится актуализировать целесообразность своего существования, которая в последнее время всё чаще оказывается под большим вопросом, полагают аналитики.

В эстонском городе Тарту, расположенном недалеко от российских границ, стартовали масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition. Об этом сообщает Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе на своей странице в Facebook.

«Cyber Coalition — это самые масштабные учения НАТО, проводящиеся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации. В эстонском городе Тарту 27 стран НАТО вместе с государствами-партнёрами будут отрабатывать действия по подготовке и защите сетей НАТО в рамках сценариев-симуляций по сдерживанию киберугроз. В этом году учения пройдут со 2 по 6 декабря», — говорится в сообщении.

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Во время манёвров разыграют приближенный к реальности сценарий кибератаки. Основная цель — при тесной координации предотвратить воздействие этого нападения на жизненно важные системы страны и отработать взаимодействие экспертов внутри государства и на международном уровне.

Напомним, в Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в седьмой раз.

При этом ещё в марте текущего года в Совете Безопасности РФ заявили о том, что «США и их партнёрами по НАТО уделяется серьёзное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой». Об этом сообщил в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.

«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединённый центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны. Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России — путём нарушения функционирования систем государственного управления, финансовых институтов, предприятий, электростанций, ЖД вокзалов и аэропортов», — заявил Попов.

Напомним, киберцентр НАТО начал действовать в эстонской столице в 2008 году. На сегодняшний день в работе киберцентра постоянно участвуют представители 25 стран.

Как отмечает политолог Александр Асафов, киберучения НАТО в Эстонии — своего рода компенсация этой балтийской стране за лояльность блоку.

«Это нематериальная компенсация, как и политические обещания, которыми расплачивается с Таллином Североатлантический альянс. При этом эстонская сторона продолжает идти в фарватере блока, всё ещё рассчитывая на более ощутимые и выгодные преференции», — сказал эксперт.

При этом Асафов называет «забавным» тот факт, что киберучения НАТО проходят именно на эстонской территории.

Учения Cyber Coalition в Таллине

Flickr

© SHAPE NATO Follow

«Достаточно забавно, что учения в киберпространстве, доступ к которому может осуществляться из любой точки мира и совершенно никак не привязан территориально, проводится вблизи российских границ на территории Эстонии. Выглядит это странно, но всё-таки такая территориальная привязанность позволяет альянсу демонстрировать своим балтийским союзникам, что они якобы помогают им противостоять надуманной российской угрозе», — пояснил аналитик.

По мнению Асафова, тем не менее, проведение таких учений несёт потенциальную опасность для России.

Однако, как полагает главный редактор портала Rubaltic.ru Сергей Рекеда, Россия быстрыми темпами развивает свои возможности в киберсфере и может противостоять возможным нападениям стран Североатлантического альянса.

«Российская Федерация имеет возможность пресекать кибератаки со стороны недружественных государств», — отметил аналитик.

Актуализация своего существования





При этом Cyber Coalition — далеко не единственные учения, которые проходят на территории Прибалтики.

Аналитики указывают, что за последнее время Североатлантический альянс значительно увеличил число военных тренировок в регионе, которые проходят теперь практически ежемесячно.

Так, в Литве в ноябре начались международные военные учения НАТО «Железный волк — 2019-II». На официальном сайте Вооружённых сил Литовской Республики сообщалось, что манёвры продлятся до 18 ноября.

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«На полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса (Швенчёнеляйский район), а также в гражданских районах вокруг полигона во время учений будет использоваться принцип «силы против сил», когда подразделения, участвующие в учениях, «сражаются» друг с другом на поле боя — это позволяет максимально приблизить операции к реальным условиям сражения», — приводит заявление ведомства Sputnik Литва.

Отмечалось также, что в учениях поучаствуют около четырёх тысяч военнослужащих из Литвы, Эстонии, США, Великобритании, Германии, Бельгии, Чехии, Польши, Норвегии, Нидерландов и Португалии. Кроме того, планировалось задействовать около тысячи единиц военной техники.

Между тем в Латвии манёвры «Серебряная стрела — 2019» закончились в начале октября, а уже в конце месяца стартовали учения «Яростный топор» под руководством британских ВС.

В июне в Балтийском море прошли крупномасштабные военно-морские учения НАТО Baltops 2019, в которых принимали участие 12 тыс. военнослужащих из 18 стран — членов альянса, а также были задействованы 44 военных корабля и 40 единиц воздушных судов.

При этом Россия неоднократно заявляла о своей обеспокоенности относительно участившихся вблизи границ РФ учений НАТО, которые не способствуют укреплению системы мировой безопасности.

Флаги США, Эстонии и НАТО на фоне американского истребителя F-35A

© Ints Kalnins/Reuters

По мнению Александра Асафова, увеличивая число учений в Прибалтике, НАТО преследует определённую цель — создать напряжённость у российских границ.

«Кроме того, по итогам учений в альянсе решат, что необходимы новые кибер-разработки. Это, в свою очередь, приведёт к увеличению бюджета блока», — пояснил эксперт.

Подобное мнение разделяет и Сергей Рекеда. По его словам, Североатлантическому альянсу «выгодно нагнетать обстановку».

«Таким образом альянс стремится актуализировать ценность НАТО для союзников и его существование, которое в последнее время всё чаще оказывается под большим вопросом», — заявил аналитик.

«Поддерживают миф об угрозе»

По мнению аналитиков, чтобы оправдать свои действия по увеличению числа своих учений в Прибалтике, руководство НАТО заявляет о существовании некой «опасности» с российской стороны.

Так, в конце ноября Йенс Столтенберг назвал Россию среди главных угроз Североатлантическому альянсу.

«Неустойчивость и непредсказуемость. Мы не отмечаем одну конкретную угрозу, но мы видим гораздо более сложную и гораздо более непредсказуемую ситуацию в сфере безопасности. Россия стала более напористой, она активно инвестирует в создание ядерного оружия, нарушает соглашения по ядерным вооружениям, РСМД, которое запрещает размещение ядерных ракет среднего радиуса действия в Европе», — заявил генеральный секретарь блока.

Напомним, что именно США 2 августа в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в нарушении соглашения из-за ракет 9М729. Однако российское Минобороны ещё в начале текущего года раскрыло технические характеристики этих ракет, подтверждающие их соответствие соглашению. Тем не менее страны НАТО это проигнорировали.

Ранее Россию также безосновательно обвиняли в киберпреступлениях представители ключевых участников НАТО — США и Великобритании.

Так, в сентябре глава американского Минобороны Марк Эспер заявил в ходе второй ежегодной национальной конференции по кибербезопасности, что РФ рассматривает кибервойну «как способ противодействия Соединённым Штатам».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© Francois Lenoir/Reuters

Обвиняя Россию в кибератаках, НАТО и ключевые страны-участники объединения «поддерживают миф об угрозе» со стороны Москвы, полагает Александр Асафов.

«Ведь противостояние РФ — часть идеологии блока. Североатлантический альянс должен противодействовать внешнему врагу, поэтому этого врага альянс себе и придумывает. В своё время блок провалил операцию по борьбе с международным терроризмом, поэтому и появилась необходимость создать новый вызов в лице России», — считает аналитик.

Более того, с помощью этих претензий «строятся абсолютно бездоказательные предположения», на основе которых потом в странах-участницах блока принимаются различные «военные доктрины и правительственные указы антироссийского толка», полагает Асафов.