Универсальный переключатель внимания: почему министр обороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО
- Солдаты британской армии во время учений НАТО
- Reuters
- © Ints Kalnins
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет для Североатлантического альянса «реальную угрозу». Об этом он сообщил во время предвыборных дебатов в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI).
«Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром испытывает нашу решимость», — сказал глава оборонного ведомства.
По мнению Уоллеса, РФ отчасти с этой целью якобы «применяет гибридный способ ведения войны». В этом контексте он упомянул и об инциденте в Солсбери.
Кроме того, британский министр призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, которые входят в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), взять ситуацию под контроль и «дать России решительный отпор».
Стоит отметить, что Уоллес выступил с подобными заявлениями за две недели до досрочных всеобщих выборов в Великобритании, назначенных на 12 декабря. Напомним, в конце октября палата общин в ходе голосования поддержала инициативу премьер-министра Бориса Джонсона распустить действующее правительство.
При этом обвинительные тезисы в адрес России звучали от Уоллеса и ранее. Так, в прошлом году, будучи министром безопасности королевства, Уоллес заявил в интервью телеканалу Sky News, что президент России Владимир Путин якобы «прямо или косвенно» несёт «большую ответственность» за отравление в Солсбери. Однако Москва не раз категорически отрицала свою причастность к инциденту, а президент России Владимир Путин отметил, что так называемое дело Скрипалей используется Лондоном для оправдания антироссийской политики.
При этом эксперты считают, что тема «российской угрозы» и дело Скрипалей в частности использовались ранее и продолжают использоваться для того, чтобы отвлечь британский народ от внутренних проблем, связанных с брекситом. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT указала, что скандал вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «неслучайно возник именно на пике обсуждений брексита», когда общественность была «крайне взволнованна».
«Британским властям нужен был резонансный инфоповод, связанный с «российской угрозой», чтобы тема выхода Британии из ЕС не муссировалась в СМИ так интенсивно», — считает эксперт.
Напомним, 28 октября Евросоюз предоставил Лондону очередную отсрочку по брекситу — до 31 января 2020 года, чтобы прийти к окончательному решению относительно условий выхода Великобритании из ЕС.
В сентябре британское правительство по требованию парламентариев опубликовало наихудший сценарий брексита без сделки. В документе отмечается, что в результате «роста цен на продукты питания и топливо» из-за «жёсткого» выхода королевства из объединения «в непропорционально большей степени» будут страдать группы населения с низким уровнем дохода. Кроме того, выход Британии из ЕС повлечёт за собой серьёзные проблемы в системе транспортного и торгового сообщения. Кроме того, прогнозируется «рост общественных беспорядков и напряжённости в обществе».
- Reuters
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«Сегодня проблема брексита вновь обострилась, публика в связи с избирательной кампанией опять начала поднимать этот вопрос и обсуждать его, из-за чего в обществе начинаются столкновения. Сейчас в Великобритании посчитали удобным моментом, чтобы активизировать тему «российского вмешательства» и объяснить тем самым провалы во внутренней политике. Если кому-то не понравятся результаты брексита, то всегда можно сказать, что виной тому — вмешательство России», — подчеркнула Ерёмина.
Подобное мнение разделяет и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
«Заявления о мнимой «российской угрозе» начинают более активно появляться в британском информационном поле именно в те моменты, когда в стране проходит предвыборная кампания. Это необходимо Лондону, чтобы переключить внимание общественности с внутренних проблем, в том числе вокруг брексита, на внешние «угрозы» и факторы, которые, по мнению британского руководства, помогают мобилизовать электорат», — отметила в разговоре с RT эксперт.
При этом, как считает Годованюк, у подобных заявлений есть и внешнеполитическое объяснение — «антироссийская карта активно разыгрывается» Британией, чтобы в том числе «укрепить свой статус» в рамках Североатлантического альянса.
«В Лондоне в начале декабря пройдёт юбилейный саммит НАТО, поэтому слова о российской угрозе и агрессии, а также необходимости дать совместный решительный отпор — ещё и призыв к союзникам по блоку объединиться против России. В определённом смысле это заявка на лидерство в НАТО — Великобритания всегда претендовала на особую роль в Североатлантическом альянсе», — пояснила Годованюк.
«Удобный фейк»
Как отмечают аналитики, в последнее время число антироссийских заявлений со стороны высокопоставленных военных Великобритании увеличилось.
Так, в начале ноября глава британских вооружённых сил генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Статью с таким названием военный опубликовал в издании The Telegraph.
«Такие амбициозные страны, как Россия, Китай и Иран, самоутверждаются способами, представляющими проблему для нашей безопасности, стабильности и процветания», — утверждает Картер.
Спустя несколько дней после публикации посольство России в Лондоне направило ноту в британский МИД, назвав слова начальника Штаба обороны Соединённого Королевства «ущербными и безрассудными».
В сообщении посольства на официальном сайте ведомства подчёркивается, что генерал Картер сознательно пытался создать у читателей «впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией».
«Они (утверждения Картера. — RT) являются очередным проявлением последовательной линии определённых сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства», — отметили в посольстве РФ.
Кроме того, в дипломатическом ведомстве напомнили, что «Россия всегда была и остаётся готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании».
«Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности — тому подтверждение», — указывается в сообщении.
Ранее, в конце сентября, пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.
«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно», — отмечается в заявлении пресс-секретаря на сайте посольства.
- Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер
- Reuters
- © Jeff Overs/BBC
Аналитики сходятся во мнении, что британские военные действительно намеренно занимаются «нагнетанием антироссийской истерии», чтобы «обосновать необходимость увеличения трат на оборону».
«Дискуссии о повышении оборонных расходов ведутся в Великобритании достаточно давно. В этом контексте происходит постоянное муссирование истории о «российской угрозе», — полагает Кира Годованюк.
Наталья Ерёмина, в свою очередь, напоминает, что перед британской армией стоит серьёзная задача переоснащения.
«При этом в Минобороны Великобритании хотят получать деньги не только на новое вооружение, но и на модернизацию существующего и строительство кораблей и подлодок. А антироссийская риторика позволяет военнослужащим высоко ранга говорить властям о том, что необходимы дополнительные средства из бюджета», — констатирует эксперт.
Однако, как подчёркивает Ерёмина, «в природе «российской угрозы» не существует».
«И это совершенно понятно тем, кто выступает с такими обвинениями в адрес России. Более того, мы можем уже говорить о сложившейся традиции антироссийской риторики британских высокопоставленных военных и других представителей истеблишмента королевства», — сказала аналитик.
По словам Годованюк, «российская угроза» — «удобный фейк», который разыгрывается для достижения конкретных политических целей.
«Великобритания отвлекается на надуманные псевдоугрозы со стороны РФ вместо того, чтобы работать над решением реальных проблем международной безопасности, в том числе и терроризма», — подытожила эксперт.
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