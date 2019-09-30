Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз

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Пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.
Посольство России обвинило британских военных в придумывании угроз
  • Reuters

Таким образом он прокомментировал заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

Отмечается, что Картер в публикации The Daily Telegraph заявил, что «чувствует себя как на войне», а Россия «представляет собой более серьёзную угрозу, чем пять лет назад».

«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно», — говорится в заявлении пресс-секретаря на сайте посольства.

Он отметил, что придумываемые угрозы традиционно не являются военными, но представляются в качестве таковых.

Ранее российское посольство отреагировало на обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».

12 сентября помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл назвал самое опасное оружие России.

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