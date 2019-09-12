В британских ВВС назвали самое опасное оружие России

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Наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер», заявил помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл.
В британских ВВС назвали самое опасное оружие России
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Как передаёт Janes 360, Болл отметил, что созданное Россией оружие ставит под сомнение способность Британии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

По его словам, ВВС страны ведут работу по противодействию «ракетным пузырям» — зонам ограничения доступа и манёвра (A2/AD), в которых ракетные комплексы играют ключевую роль. 

Он отметил, что проблему пытаются решить с помощью искусственного интеллекта и новейших вооружений, а также изменения тактики.

Ранее в Германии ракету системы ПРО ПРС-1М назвали оружием конца света.

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