Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

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Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.

«Гонка вооружений великих держав продолжается безостановочно. В настоящее время у России, кажется, есть преимущество в области особенно быстрых ракет, говорят о гиперзвуковом оружии», — отметили авторы статьи.

Как уточнили в издании, речь идёт о российской противоракете ПРС-1М, которая «создана на случай возможной ядерной войны».

«Эта противоракета... предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов», — говорится в статье.

Отмечается, что скорость ракеты может достигать 4 км/сек, а дальность полёта рассчитана на 350 км.

«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — заключают авторы издания.

Ранее Military Watch сообщило, что системы ПРО США недостаточно модернизированы, чтобы противостоять современным ракетам России и КНР.

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