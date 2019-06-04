СМИ оценили шансы систем ПРО США противостоять российским ракетам

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Системы противоракетной обороны (ПРО) США недостаточно модернизированы, чтобы противостоять современным ракетам России и КНР, пишет Military Watch.

Издание отмечает, что сеть ПРО США состоит из четырёх основных систем — Patriot, AEGIS и AEGIS Ashore, THAAD и GMD.

При этом возможности даже самой совершенной из них — системы Patriot — ограничены.

В частности, в Patriot используется «горячий» пуск ракет, тогда как в российских С-300 применяется система «холодного» старта ракеты.

Таким образом, американские системы не могут атаковать межконтинентальные баллистические ракеты противника на ранних этапах, а также в плотных слоях атмосферы.

Автор статьи напоминает, что в 2017 году американская AEGIS не смогла перехватить ракету КНДР «Хвасон-14», и выражает сомнения в возможности систем ПРО США противостоять российским гиперзвуковым ракетам «Авангард».

Ранее Military Watch сообщило, что использование истребителей F-22 в Сирии лишило эту модель преимуществ перед российскими самолётами.

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