Посольство России оценило обещание главы МИД Британии защищать СМИ

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Посольство России прокомментировало обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».
Посольство России оценило обещание главы МИД Британии защищать СМИ
  • РИА Новости

В газете, выдержку из которой опубликовали российские дипломаты, говорится, что Рааб пообещал «вводить санкции против режимов», которые сажают журналистов в тюрьму.

«Учитывая, что российские СМИ в Британии систематически обвиняются в шпионаже и подвергаются политически мотивированному давлению, обещание Доминика Рааба несколько самокритично», — заявили в посольстве.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ

Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

После этого продюсер видеоагентства Ruptly спросил у бывшего главы британского МИД Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT к конференции по свободе СМИ в Лондоне, на что тот ответил, что «это не про свободу», и ушёл.

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