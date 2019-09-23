Посольство России оценило обещание главы МИД Британии защищать СМИ

Посольство России прокомментировало обещание министра иностранных дел Британии Доминика Рааба «вводить санкции против режимов, которые угнетают журналистов».

В газете, выдержку из которой опубликовали российские дипломаты, говорится, что Рааб пообещал «вводить санкции против режимов», которые сажают журналистов в тюрьму.

With Russian media in UK being routinely accused of spying and subjected to politically motivated pressure, the promise by @DominicRaab is rather self-critical. pic.twitter.com/5jVarNdFNN — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 23, 2019

«Учитывая, что российские СМИ в Британии систематически обвиняются в шпионаже и подвергаются политически мотивированному давлению, обещание Доминика Рааба несколько самокритично», — заявили в посольстве.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.

Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

После этого продюсер видеоагентства Ruptly спросил у бывшего главы британского МИД Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT к конференции по свободе СМИ в Лондоне, на что тот ответил, что «это не про свободу», и ушёл.