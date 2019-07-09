В Британии объяснили отказ в аккредитации RT на конференцию по свободе прессы

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Представитель британского Форин Офис рассказал, почему RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне.
В Британии объяснили отказ в аккредитации RT на конференцию по свободе прессы
  • РИА Новости

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации», — приводит цитату представителя ведомства издание Pressgazette.co.uk.

При этом в британском МИД заявили, что «заинтересованы в том, чтобы международные СМИ освещали глобальную конференцию по свободе прессы».

Мероприятие будет проходить в Лондоне 10—11 июля. Организатором выступает МИД Великобритании.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ. Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение британской стороны.

Посольство России в Лондоне назвало решение британского внешнеполитического ведомства в отношении RT дискриминацией.

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