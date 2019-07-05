Посольство России в Лондоне назвало отказ RT в аккредитации дискриминацией

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Пресс-секретарь посольства России в Великобритании прокомментировал решение британского МИД не выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
Посольство России в Лондоне назвало отказ RT в аккредитации дискриминацией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«По получении этих сведений посольство оперативно связалось с МИД Великобритании. Выразили британским коллегам категорическое несогласие с их решением. Рассматриваем его как прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам. Отказ в аккредитации ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom, и даже коллег-журналистов», — указали в посольстве.

Российская сторона отметила, что телеканал подал заявку несколько недель назад и долгое время не мог добиться никакого вразумительного ответа.

«Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране», — добавил пресс-секретарь дипмиссии.

Ранее МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы. Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

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