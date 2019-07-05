МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы

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МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы
  • Reuters

Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Нам отказали в аккредитации на «глобальную конференцию по свободе прессы», которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д.», — написала она в Twitter.

В феврале МИД Канады отказал корреспондентам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на встречу Группы Лимы по ситуации в Венесуэле.

Как отмечали в Канаде, корреспонденту Sputnik было отказано, поскольку агентство «в прошлом» не было «любезно» с министром иностранных дел страны.

Симоньян, комментируя ситуацию, заявила о «ещё одном разочаровании в подлинности «западных ценностей».

Весной 2018 года журналиста RT France по поручению администрации президента не пустили в Елисейский дворец. При себе у него была пресс-карта, как того требовала пресс-служба Елисейского дворца. 

Глава МИД России Сергей Лавров во время посещения офиса RT France, комментируя ситуацию с невыдачей аккредитации журналистам телеканала, подчеркнул, что дело «не в том, кто кого куда пускает, а в том, кто смотрит». 

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