Представителю Sputnik отказали в допуске на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, проведение которой запланировано на 10—11 июля в британской столице, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Об этом передаёт Sputnik.

«Спасибо за ваш интерес как представителя СМИ в освещении Global Conference for Media Freedom. К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни», — цитирует агентство организаторов мероприятия, которые не смогли объяснить причину подобного решения.

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы.

Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Впоследствии официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала решение британских коллег.