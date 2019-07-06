Представителю Sputnik отказали в допуске на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
- РИА Новости
Об этом передаёт Sputnik.
«Спасибо за ваш интерес как представителя СМИ в освещении Global Conference for Media Freedom. К сожалению, ваша заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни», — цитирует агентство организаторов мероприятия, которые не смогли объяснить причину подобного решения.
Ранее сообщалось, что МИД Великобритании отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы.
Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».
Впоследствии официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала решение британских коллег.