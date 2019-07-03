Отец Ассанжа рассказал о его решимости бороться за свободу

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому 3 июля исполняется 48 лет, сообщил, что его сын полон решимости бороться за свою свободу и свободу прессы.

«Его здоровье стабилизировалось, и его дух чрезвычайно силён. Он полон решимости бороться за свою свободу и свободу прессы, чтобы информировать нас о том, чем занимаются наши правительства», — цитирует Шиптона Australian Associated Press.

Как отмечает агентство, отец и сторонники Ассанжа собрались на центральной площади Мельбурна, чтобы отпраздновать его день рождения.

Ранее главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что психологическое состояние Ассанжа стабилизировалось, но всё ещё хрупкое.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.