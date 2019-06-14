Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года

Суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на конец февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что слушания по запросу США об экстрадиции, которые продлятся пять дней, пройдут после 24 февраля 2020 года.

Адвокаты Ассанжа согласились с датами.

13 июня министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон выразил мнение, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа может занять несколько лет.