Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года
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- AFP
Отмечается, что слушания по запросу США об экстрадиции, которые продлятся пять дней, пройдут после 24 февраля 2020 года.
Адвокаты Ассанжа согласились с датами.
13 июня министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон выразил мнение, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа может занять несколько лет.