Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года

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Суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на конец февраля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

Отмечается, что слушания по запросу США об экстрадиции, которые продлятся пять дней, пройдут после 24 февраля 2020 года.

Адвокаты Ассанжа согласились с датами.

13 июня министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон выразил мнение, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа может занять несколько лет.

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